Sie wissen vielleicht, dass ich nicht glaube, die Kehrtwende im Aktienmarkt sei bereits vollzogen. Davon lasse ich mich auch durch die sanften Kursgewinne im Wochenverlauf nicht abbringen. Dennoch hatte ich diese Woche ein Schlüsselerlebnis, das vielleicht einem Silberstreif am Horizont nahekommt.

Weitere Gefahren

Ich hatte die Gelegenheit, mich am European Finance Forum in Paris mit rund einem Dutzend einflussreichen Investoren zu unterhalten. Darunter befanden sich einige der grössten Pensionskasseninvestoren, Zentralbanker, Asset-Manager und Trader. Was sie alle gemeinsam hatten? Sie waren extrem vorsichtig, wenn es darum ging, die Richtung der Märkte vorauszusagen. Kaum jemand sah einen konkreten Grund, warum es bald aufwärtsgehen sollte. Neben den gängigen Schlagworten Inflation, Rezession, Lieferengpässe und Krieg wurde die Gefahr sozialer Unruhen besonders in Europa und fiskalpolitischer Fehltritte ins Feld geführt.

Warum das ein Silberstreif sein soll? Sie erinnern sich vielleicht an den einen oder anderen Artikel in der FuW, der die Theorie vertrat, dass die Anleger zuerst kapitulieren müssen und erst dann die Wende kommen kann. Genau da scheinen viele Profis jetzt gerade zu stehen.

Pessimismus überall

Ein paar Gespräche sind natürlich keine empirische Untersuchung. Deshalb ein Blick auf das Stimmungsbarometer der American Association of Individual Investors. Rund 75% der Befragten sind bearish oder neutral. Das ist nahe an einer Kapitulation. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir die Wende gesehen haben. Doch ich finde es wichtig, dass alle Entwicklungen in Betracht gezogen werden. Denn dieses Mal ist der Ausweg aus dem Bärenmarkt besonders steinig.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

