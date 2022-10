Eines gleich voraus. Ich bleibe zurückhaltend, wenn es um die Erholung des Aktienmarktes geht. Ich denke nicht, dass die Investoren schon so richtig kapituliert haben, was ich als Voraussetzung für eine Kehrtwende sehe, und ich empfehle auch weiterhin nicht, in jeder Kursschwäche zu kaufen. Daran ändert auch nichts, dass sich der Markt am Donnerstag trotz eines enttäuschenden Inflationsberichts aus den USA nach anfänglichen Verlusten dagegengestemmt und mit einem beachtlichen Plus geschlossen hat.

Durchaus positives Signal

Unter dem Strich bleibt für mich eines übrig. Die US-Notenbank hat die Teuerung noch nicht im Griff und wird die Zinsen weiter erhöhen müssen, um die Inflation zu zähmen. Das Umfeld ist in den letzten Tagen nicht besser geworden, auch wenn es durchaus positiv zu werten ist, dass der Markt nach ersten Abgaben wieder etwas Schwung gefunden hat.

Um das gegenwärtige Niveau – der S&P-500-Index notiert 25% unter seinem Bestwert – ein wenig zu relativieren, hilft ein etwas weiter zurückgreifender Blick. Auch nach all den Verlusten notiert der wohl weltweit wichtigste Aktienindex immer noch 10% höher als kurz vor dem Corona-Crash. Damals war die Welt, wie man so schön sagt, noch in Ordnung. Keine Inflation, kein Krieg, keine Lieferengpässe, keine Rezessionsangst, keine steigenden Zinsen, keine sozialen Unruhen und keine bzw. kleinere fiskalpolitische Sorgen.

Noch Raum nach unten

Sehr stark vereinfacht: Es gibt nicht allzu viele Gründe, warum die Aktienkurse deutlich höher notieren sollten als vor Corona. Kurzfristig werden uns die Quartalszahlen in den USA und auch hierzulande mehr Klarheit geben. Doch längerfristig muss für eine Kehrtwende zuallererst die Inflation unter Kontrolle gebracht werden.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

