Aktienausblick – Aktienanleger zwischen Zinshoffnung und Rezessionsangst Die Börsen halten sich erstaunlich gut, trotz verschärftem monetären Gegenwind und rückläufigen Gewinnerwartungen. Susanne Toren Marc Forster

Langweilig wird es nicht an den Aktienmärkten. Immerhin: Trotz Achterbahnfahrt der Kurse verzeichnet der MSCI Welt seit Jahresbeginn ein Plus von 7% – getrieben von dem im Vorjahr arg gebeutelten technologielastigen Nasdaq mit einer Performance von fast 20%. Hinter den zinssensiblen Technologieaktien weit zurückgeblieben sind sowohl zyklische als auch defensive Titel (vgl. Grafik). Nachdem die Märkte noch in der ersten Märzhälfte infolge der Turbulenzen im Bankensektor recht deutlich korrigiert hatten, endete der Monat versöhnlich. Die ersten Tage im April hat die Börse versucht, daran anzuknüpfen, doch der Marktverlauf bleibt gefangen zwischen Zinshoffnungen und Rezessionsängsten.