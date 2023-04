Der Chart des Tages – Aktienbewertung hat sich entkoppelt Trotz steigender Realzinsen hat sich auch das Bewertungsniveau des Aktienmarktes erhöht. Frank Heiniger

Die Realzinsen – also die Nominalzinsen abzüglich der Inflation – üben einen wichtigen Einfluss auf die Börsen aus. Der Zusammenhang ist üblicherweise negativer Natur. Sprich: Steigende Zinsen sorgen in der Regel für sinkende Aktienbewertungen und vice versa.

Diese Wechselwirkung findet über verschiedene Kanäle statt. Steigende Renditen machen Anleihen attraktiver, was die Umschichtung in den Portfolios begünstigt – weg von Aktien, hin zu Bonds.

Doch auch in der Berechnung des Aktienwerts spielt das Zinsniveau eine zentrale Rolle: Der Nettobarwert einer Aktie wird oft berechnet, indem man den prognostizierten Gewinn in die Gegenwart abdiskontiert. Je höher die Zinsen, desto höher der zu verwendende Abdiskontierungsfaktor und desto kleiner der aktuelle Aktienwert.

Wie der obige Chart von Morgan Stanley illustriert, ist der Zusammenhang zwischen Realrenditen und Bewertungsniveau in den vergangenen Monaten aufgebrochen. Eigentlich hätte das steigende Zinsniveau – gemessen an den Realrenditen zehnjähriger US-Staatsanleihen (hellblaue Kurve, rechte Skala, invertiert) – zu einer niedrigeren Bewertung des Aktienmarktes führen sollen. Gemessen am vorwärtsgerichteten Kurs-Gewinn-Verhältnis des MSCI All Country World Index (dunkelblaue Kurve, linke Skala) hat sich das Bewertungsniveau aber sogar tendenziell erhöht. Ein Grund, weshalb der Gegenwind an den Börsen in den kommenden Monaten zunehmen dürfte.

Frank Heiniger schreibt seit 2008 für die «Finanz und Wirtschaft» – zuerst mit Fokus auf Technologietitel, dann im Märkteressort mit Schwerpunkt auf den globalen Aktienmärkten. Seit 2019 amtiert er als Co-Ressortleiter. Zuvor war der studierte Ökonom unter anderem als Energieanalyst tätig. Mehr Infos

