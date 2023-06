Während der Aktienmarkt vor sich hin dümpelt, sind meine fünf Aktienfavoriten in Top-Form. Seit der letzten Auswertung im März hat das Quintett im Durchschnitt 14% gewonnen. FuW Swiss 50 und SMI hingegen stehen nur rund 1% höher. Doch wird nun kräftig durchgewechselt, da eine dauerhafte Outperformance nicht zu erwarten ist? Die kurze Antwort: Nein.

Alphabet stürmt nach vorn

Superstar der Auswahl sind Alphabet. Die Google-Aktien hatten zwar letztes Mal etwas enttäuscht, doch Sie wissen, dass Alphabet meiner Meinung nach in jedes Portfolio gehören. Satte 32% im Plus, und das in drei Monaten. Ich bleibe investiert. Das zweitbeste Pferd im Stall waren Novartis. Inklusive Dividende habe ich damit 17% verdient. Ja, die Luft wird jetzt dünner für die Basler. Bad News könnten durchaus für Rückschläge sorgen. Doch ich bevorzuge sie dennoch gegenüber Roche, zumindest für den Moment.

Immerhin 10% haben die Titel des Umformspezialisten und Werkzeughändlers SFS gebracht. Auch hier schwindet das «Upside» etwas. Die saubere Integration von Hoffmann ist auch bei den Anlegern angekommen, und die Konzentration auf Europa hat nicht nur Vorteile. Als Diversifikation eignen sich die Papiere dennoch.

Wichtige Dividende

Dann der Dividendenkönig Zurich Insurance mit einem Plus von 7,3%, nicht zuletzt dank der Ausschüttung. Auch wenn die Dividende jetzt ausgezahlt ist, stehe ich weiter zum Versicherer. Das Geschäftsvolumen entwickelt sich erfreulich. Eine Bank. Stabil ist auch Sika. Mehr aber nicht. Ein Plus von 1,5% ist zwar o.k. Doch ich erwarte noch immer mehr. Auch Sika schaffen es ein weiteres Mal in die Auswahl.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

