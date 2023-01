Die letzten drei Monate waren gute Monate am Aktienmarkt. Seit ich Ihnen an dieser Stelle meine fünf internationalen Favoriten das letzte Mal vorgestellt habe, ist der breite US-Markt rund 5% gestiegen, der Schweizer Markt sogar noch etwas mehr. Umso erfreulicher ist es, dass sich drei meiner fünf internationalen Tipps besser, einer gleich und nur einer schlechter als der Markt entwickelt hat.

Zweimal 20% Gewinn

Linde sind derzeit nicht zu bremsen. Die Aktien des Spezialisten für Industriegase haben seit Anfang Oktober 22% zugelegt. Ich denke, da liegt noch mehr drin, auch wenn die Luft etwas dünner geworden ist. Die Kompetenz in Bereichen wie der Wasserstoffproduktion gefällt mir. Fast so gut liefen die Valoren von Sorgenkind Intel (+20%). Der Dinosaurier unter den Tech-Werten kommt langsam wieder in Fahrt und gehört nicht zum alten Eisen.

Weniger Spass macht der andere Tech-Titel im Miniportfolio: Amazon verlieren über 12%. Ich beobachte die Papiere etwas skeptischer, doch auf keinen Fall jetzt aussteigen. Viel Freude mit einem Plus von 13% bereitet Coca-Cola. Egal, ob der Sturm einer Rezession heftig wird oder nicht: Der Softdrinkgigant ist mit seiner Top-Marge und der stabilen Nachfrage gegen alles gewappnet.

Revival von General Electric

Einen Titel wechsle ich aus. Irgendwie bin ich bei Danone trotz einem soliden Plus von 5,7% ungeduldig. Ich schicke dafür das ehemals wohl beste Unternehmen der Welt, General Electric, ins Rennen. Die goldenen Zeiten sind zwar vorbei. Doch GE erfindet sich gerade neu, und die Abspaltung der Sparten Health Care und Renewable Energy wird das Kronjuwel Aerospace/Aviation freischaufeln.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

