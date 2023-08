Ich hoffe, Sie haben in meine internationalen Favoriten investiert. Nachdem die Auswahl schon im letzten Quartal alle Indizes meilenweit hinter sich gelassen hatte, lief es seit der dritten Aprilwoche noch besser. Die Rendite von 17% kann sich sehen lassen. Der FUW Swiss 50 hat im gleichen Zeitraum 1,1% verloren, der S&P 500 hat «nur» 9% zugelegt.

Überragende Eli Lilly

Ein besonderer Glücksgriff waren Neuzugang Eli Lilly mit +28%. Intel, die ich letztes Mal gegen den Pharmakonzern ausgewechselt hatte, tendierten seither nur leicht fester. Ich behalte die Aktien. Alzheimer und Fettleibigkeit sind zwei Trümpfe von Eli Lilly. Ich rechne mit grösseren Schwankungen, aber langfristigen Kursgewinnen.

In Top-Form sind Amazon. Plus 39% in den letzten Monaten. Ja, die Luft wird dünner. Doch gegen Amazon zu wetten, wäre sicher falsch. Die vorübergehend in den Hintergrund gerückte Cloud überzeugt die Anleger wieder. Unaufhaltsam nach oben schiessen General Electric (+17%). Die Abspaltungen sind ein durchschlagender Erfolg. Ich rechne mit kleineren (Kurs)-Sprüngen, bleibe aber investiert. Einziger Nachzügler sind Coca-Cola (–4%). Doch gerade in Zeiten, in denen unklar ist, wo die Wirtschaft hinstrebt, brauche ich die Solidität.

Auf Linde folgen AMD

Eine Auswechslung gibt es. Mit Linde haben Sie in den letzten drei Auswertungen zusammen rund 40% verdient. Doch ich denke, jetzt kommt die Verschnaufpause. Ich gehe etwas mehr Risiko ein. Ich hole nicht Nvidia und auch nicht Intel ins Team, sondern AMD. Die Aktien des Chipherstellers liegen rund 10% unter dem Kurs von Ende Mai. Das Unternehmen ist besonders für 2024 gut positioniert.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

