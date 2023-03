Es ist nicht alles ganz so einfach, wie viele Anleger gedacht haben. Die Inflation verabschiedet sich langsamer als erhofft, und die Zinsen, die viele schon sinken sahen, bleiben länger hoch als prognostiziert. All das hat dazu geführt, dass der Aktienmarkt seine Richtung sucht. Seit ich hier in der zweiten Dezemberwoche meine fünf Aktienfavoriten vorgestellt habe, hat sich der S&P 500 knapp gehalten, und der FuW Swiss 50 Index hat rund 5% zugelegt.

Dividendenkönige behalten

Beide Indizes geschlagen hat mein Topfavorit Sika. Über 11% Rendite in gerade mal drei Monaten, das darf sich sehen lassen. Derzeit ist Solidität gefragt. Sika ist genau das. Deshalb bleibe ich investiert.

Investiert bleibe ich auch in meinen Dividendenperlen Zurich Insurance und Novartis. Bei beiden steht die Ausschüttung kurz bevor. Da lasse ich mich bei Novartis vom eher unerfreulichen Kursverlauf nicht beunruhigen. In den Monaten davor habe ich mit den Titeln genug verdient. Ich sehe das mehr als Verschnaufpause.

SFS statt Sonova

Einen Wechsel nehme ich bei Sonova vor. Zwar haben die Valoren immerhin 2% zugelegt. Doch ich möchte eine weitere Prise Solidität ins Portfolio bringen. Deshalb setze ich auf SFS. Der Industriezulieferer aus der Ostschweiz, der unter anderem Schrauben für viele grosse Handyhersteller produziert, ist in Topform. Neue Absatzchancen dank der Hoffmann-Übernahme und die Ausdehnung des Know-how auf neuere Märkte wie Medizinaltechnik sprechen für ihn.

Dann noch der Dauerbrenner Alphabet (+1%). Meine Geduld mit der Google-Mutter wird zwar etwas strapaziert. Doch meine Meinung hat sich nicht geändert. Alphabet gehört in jedes Portfolio.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

