Ein so gutes Quartal haben meine internationalen Favoriten noch nie hingelegt. Vor allem auch, wenn man die Performance mit den Aktienindizes vergleicht. Alle Titel haben den Markt geschlagen. Doch der Reihe nach. Seit ich die Auswahl Mitte Januar vorgestellt habe, hat der S&P-500-Index 3,5%, der FuW Swiss 50 gerade mal 1,4% zugelegt.

Coca-Cola ein Must Have

Der schwächste Titel der Auswahl war Coca-Cola mit einem Plus von 8,5%. Ich behalte das Dow-Schwergewicht, denn die Dividende, die Top-Marge und die Resistenz gegen eine Rezession machen Coca-Cola zu einem Must Have. Ebenfalls ein Muss sind Amazon (+11%). Das Unternehmen kann noch mehr. Das wird sich im Kurs zeigen.

Der absolute Volltreffer ist General Electric. 30% in drei Monaten. Jetzt wird die Luft dünner. Doch ich nehme den Gewinn noch nicht mit. GE ist in Top-Form, die Aktien sind nicht ausgereizt. Ähnlich sehe ich es für Linde, die 14% zugelegt haben. Notabene folgt der Kurssprung auf ein Plus von 22% in der vergangenen Vergleichsperiode. Die Wasserstoffkompetenz zieht bei den Anlegern noch immer. Ich bin zurückhaltender, behalte Linde aber.

Eli Lilly statt Intel

Jetzt kommt der Wechsel. Intel sind mit +29% in den vergangenen zwei Quartalen zwar ein Überflieger. Doch ich glaube, dass sie eine Verschnaufpause einlegen werden. Ich wechsle die Branche und setze auf Eli Lilly. Unter anderem das Medikament gegen Fettleibigkeit, aber auch andere Bereiche sprechen für den US-Pharmariesen. Einen kleinen Dämpfer gibt es noch. Aus Sicht des Frankeninvestors hat der Dollar rund 4% verloren. Vorausschauend rechne ich vorerst aber mal mit einem stabilen Greenback.

