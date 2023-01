Ein Märchen soll den Aktienmarkt so richtig in Schwung bringen. Na wunderbar. Genau darauf haben wir gewartet. Goldilocks heisst das Zauberwort, das immer häufiger fällt.

Goldilocks? Gemeint ist damit eine Wirtschaft in perfektem Zustand. Ein Arbeitsmarkt nahe der Vollbeschäftigung sowie wirtschaftliche Stabilität bei gleichzeitig solidem Wachstum. Das beschert Unternehmen Wachstum und treibt Aktienkurse an.

Genau richtig

Der Begriff Goldilocks kommt aus dem im 19. Jahrhundert vom britischen Autor Robert Southey verfassten Märchen «Goldilocks and the three Bears». Darin schleicht sich ein Mädchen in das Haus von drei Bären. Drei Schüsseln Haferbrei stehen auf dem Tisch. Eine ist zu heiss, eine zu kalt, doch eine hat genau die richtige Temperatur. Den Brei isst sie.

Dieses «Just Right» hat sich in der Wirtschaft als Goldilocks Economy verankert. Ach, wie schön wäre es, wenn alles wieder genau richtig wäre. Ein Blick auf die USA zeigt, dass eine solche Situation noch 2023 gar nicht so unwahrscheinlich ist. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich genau in diese Richtung, weniger Lohnwachstum trotz niedrigerer Arbeitslosenrate. Dann ist es durchaus möglich, dass die rezessive Phase weniger lang dauert als von vielen angenommen. Diese Kombination würde Stabilität bringen.

Noch Hürden

Durchaus à la Goldilocks. Falls sich im Markt festsetzt, dass genau dieses das wahrscheinlichste Szenario ist, wird der Aktienmarkt das wie immer vorwegnehmen. Bis dahin müssen allerdings noch einige Hürden genommen werden. Die zentrale Rolle spielt dabei die US-Notenbank. Dennoch: Märchen können durchaus auch mal wahr werden.

