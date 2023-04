Anfang März hatte ich Sie gewarnt, dass der Aktienmarkt recht wacklig aussieht. Kurz danach gerieten die Kurse unter Druck. Der Swiss Performance Index beispielsweise büsste mehr als 5% ein. Mittlerweile ist der Spuk vorbei. Ob in den USA oder in Europa, die Kurse haben sich erholt. Dabei sind in der Zwischenzeit aber kaum Probleme aus dem Weg geräumt worden.

Stolpersteine für Aktien

Ich rufe Ihnen die wichtigsten Stolpersteine gerne in Erinnerung. Zuerst die Zinsen. Genau da deutet einiges auf Entspannung hin. Die Diskussion dreht sich derzeit darum, wann und um wie viel die Zinsen gesenkt werden. Doch Achtung: Zunächst geht es nochmals bergauf. Dann die Inflation. Noch ist sie nicht gezähmt. Dann die Gewinne der Unternehmen. Dort sieht es nicht gut aus. Gewinnrevisionen nach unten dürften uns die nächsten Wochen begleiten.

Mehr Probleme gefällig? Bitte schön. Geopolitisch ist noch nicht alles in Ordnung, auch wenn sich die Märkte an die Lage in der Ukraine gewöhnt haben. Taiwan lässt grüssen. Die Bankenkrise scheint vom Tisch zu sein. Doch ist sie das wirklich? Von den Lieferketten hören wir derzeit weniger. Doch auch da ist noch nicht alles im Lot. Die Energiemärkte können auch wieder eine stärkere Rolle übernehmen. Also aufgepasst.

Jetzt eine Verschnaufpause

Das Positive? Die Kreditklemme für Unternehmen könnte weniger unangenehm ausfallen als gedacht. Es gibt besonders in den USA Zeichen, dass die Inflation endlich zurückgeht, und aus China kommen Erholungssignale. Was will ich damit sagen? Ich glaube an eine Verschnaufpause im Markt und bevorzuge Value-Aktien. Schnelle und starke Kursgewinne würden mich mehr beunruhigen als freuen.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

