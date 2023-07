Immer wieder höre ich von Lesern, dass sie bereuen, nicht mehr auf den US-Aktienmarkt und zu viel auf Schweizer Titel gesetzt zu haben. Sie hätten dadurch riesige Gewinne verpasst. Die Schweiz sei langweilig. Die Musik spiele in den USA. Doch spiegelt sich das wirklich in den Kursen?

Vergleich hat Tücken

Anlegen ist für mich ein Marathon und kein Sprint. Wenn ich wissen will, ob eine Strategie erfolgreich war, blicke ich nicht zwei Monate zurück, sondern zwanzig Jahre. Genau das will ich hier versuchen. Wie ist die Performance von S&P 500, Dow Jones Industrial und Swiss Performance Index (SPI) seit dem Jahr 2000? Die Antwort ist gar nicht so einfach. Erster Fallstrick: Sowohl der Dow als auch der S&P 500 sind Kursindizes, die nur die Performance ohne Dividenden geschweige denn reinvestierte Dividenden messen. Der SPI berücksichtigt beides.

Wer nur auf den Indexverlauf schaut, stellt fest, dass alle drei Indizes mit 185 bis 200% Rendite fast gleichauf sind. Nimmt man bei Dow und S&P die Dividenden und die Reinvestition dazu, kommt allerdings eine Rendite von 411 bzw. 368% heraus. Sind US-Aktien also tatsächlich viel besser als Schweizer Titel?

Schweiz hat die Nase vorn

Nein. Zumindest aus Schweizer Sicht nicht. Denn wie bei allen Investitionen darf man die Währung nicht ausser Acht lassen. Eine Faustregel: Der Franken gewann und gewinnt gegenüber so gut wie allen Währungen an Wert. 2000 war 1 $ für 1.80 Fr. zu haben, jetzt sind es 90 Rappen. Währungsbereinigt hat der SPI mit 186% vor dem Dow (184%) und dem S&P (160%) seit der Jahrtausendwende am besten abgeschnitten. Frohe Kunde für den Frankenanleger.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

