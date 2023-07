Der US-Aktienmarkt kennt seit über vier Monaten nur eine Richtung und hat 20% zugelegt. In der Schweiz waren die Anleger lange zurückhaltender. Doch seit Anfang Juli geht es ebenfalls nach oben, und zwar rund 10%. Lange Zeit haben mir solch optimistische Phasen Sorgen bereitet. Zu viel war noch unklar, als dass eine Rally nicht Vorbote eines baldigen Rückschlags war.

Sanfte Landung?

Doch langsam wird das Bild klarer. Die Chancen steigen, dass die Wirtschaft in den USA und auch in Europa nur eine milde oder gar keine Rezession durchmachen wird. Die herbeigesehnte sanfte Landung könnte also gelingen. Das würde Zinssenkungen im kommenden Jahr wahrscheinlich machen und den Aktienmarkt stabilisieren.

Im Endeffekt hängt aber vieles von der Investitionsbereitschaft der Anleger ab. Um da etwas Klarheit zu gewinnen, hilft ein Blick auf die sogenannten Fund Flows. Sie zeigen, wo das Kapital hinfliesst. Zwar ist die Betrachtung rückblickend, dennoch gelten die Flows als Trendbarometer. Kurz zusammengefasst: Die von EPFR erfassten Daten zeigen, dass die Aussichten für die kommenden ein bis zwei Monate «very bullish» sind. Besonders gefragt sind klassische Wachstums-, aber auch Value-Aktien; Large Caps eher als Small oder Mid Caps.

Japan und Indien gefragt

Ausser an US-Aktien stellt EPFR besonderes Interesse an japanischen und auch indischen Aktien (18 Wochen hintereinander Inflows) fest. Und Europa? Da floss in den letzten 19 Wochen Geld ab. Deshalb hinkten die Märkte den USA auch lange hinterher. Die Anleger sollte das aber nicht zu sehr beunruhigen. In der Regel folgt auf ein US-Übergewicht dann eine Rückbesinnung auf die europäischen Märkte.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

