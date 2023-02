Von Oktober bis Ende Januar schien die Welt am Aktienmarkt wieder in Ordnung zu sein. Der US-Leitindex S&P 500 stieg 20%, und es verbreitete sich die Überzeugung, dass es den Notenbanken, allen voran dem Fed, gelingt, die Inflation unter Kontrolle zu bringen und die Zinsen nur noch leicht zu erhöhen, ehe sie dann schon bald gesenkt werden.

Zu rosarot

Doch die Brille, durch die viele Auguren dieses Weltbild sahen, war wohl etwas gar rosarot. Nun mehren sich die Stimmen, die von höheren Zinsen für längere Zeit ausgehen und nicht daran glauben, dass die Aktienmärkte den Schwung halten können. Das hat sich in den letzten Tagen verstärkt, als der S&P-500-Index mit –3% die schwächste Woche seit Dezember abgeschlossen hat und damit drei Wochen in Folge ein Verlust übrig blieb.

Eine Reuters-Umfrage unter 150 internationalen Strategen bestätigt die Skepsis. Annähernd 60% rechnen für die kommenden drei Monate mit einer Korrektur in ihren Märkten. Das gilt nicht nur für die USA, sondern auch für Europa. Der Konsens ist, dass die Aktien insgesamt hoch bewertet sind und sich dies nur mit sehr guten Abschlüssen der Unternehmen rechtfertigen lässt. Das Enttäuschungspotenzial ist gross.

Value-Aktien bevorzugen

Was das nun heisst? Ganz so düster, wie es sich anhören mag, ist es nicht. Die Notenbanken haben zwar einen schwierigen Job vor sich, doch bisher haben sie meiner Ansicht nach alles richtig gemacht. Der Markt ist in der Tat anfällig für eine Korrektur. Dennoch bietet genau diese Erwartung auch Chancen, besonders was Value-Anlagen anbelangt. Dort lohnt es sich, Positionen aufzubauen.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

