Ich weiss, Sie warten ungeduldig auf Besserung. Das vergangene Jahr war denkbar schlecht, auch wenn es um die Kurse am Aktienmarkt geht. Der breite Schweizer Markt –15%, der S&P-500-Index –20%, der Nasdaq gar –35%. Nach nur einem guten Tag an der Börse wird zum Jahresstart gleich wieder von Kursfeuerwerk gesprochen. Irgendwo war zu lesen, dass die Investoren mit grosser Zuversicht an ihre Handelstische zurückgekehrt seien. Also alles wieder gut?

Kursschwankungen kommen

Moment. Nicht so schnell. Ein Blick auf einige eher technische Indikatoren sorgt für Zurückhaltung. In den USA sind Day Trader kräftig dabei, den Boden leer zu fischen, da sie erwarten, dass es bald wieder bergauf geht. Leider selten ein gutes Zeichen.

Dann der Volatilitätsindex Vix. Das Angstbarometer misst die erwarteten Schwankungen des Markts. Der Vix steht mit 22,5 weiter über 20. Das ist nicht enorm hoch, es heisst jedoch, dass leichte Unruhe im Markt herrscht. In der zweiten Novemberwoche notierte das Barometer noch auf 35. Die Beruhigungsphase hat aber nicht wie sonst meist zu Kursgewinnen geführt, auch das stimmt mich vorsichtig. Denn wenn sich der Vix wieder nach oben bewegt, und davon gehe ich aus, dürften die Kurse, wie im Oktober passiert und an dieser Stelle prognostiziert, wieder unter Druck geraten.

Probleme bleiben

Ich will Sie damit nicht entmutigen, doch passen Sie auf. Der Markt ist nicht über Nacht plötzlich in Form, nur weil ein neues Jahr angefangen hat. Die Probleme bleiben. Die Rezession kommt, die Notenbanken drehen weiter an den Zinsen, der Krieg dauert an und die Erwartungen an Unternehmensgewinne sind möglicherweise zu hoch.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

