Ob in den USA, in Europa oder in der Schweiz; die Leitzinsen sind entweder auf dem Gipfel angekommen oder stehen kurz davor. Ob das gute oder schlechte Nachrichten für die Aktienmärkte sind? Die Antwort ist im Prinzip einfach. Die Aussicht auf niedrigere Zinsen hilft dem Aktienmarkt. Denn dabei nimmt die Attraktivität von Aktien gegenüber Bonds tendenziell zu, was Umschichtungen in Richtung Aktien begünstigt.

Kursgewinne von über 25%

Ein kleiner Haken: Die Rechnung geht häufig, aber nicht immer auf. Als Beispiel der US-Markt. In den sechs Zinserhöhungszyklen der letzten vierzig Jahre legte der Markt in den zwölf Monaten nach dem Markttief im Durchschnitt über 25% zu. Nur einmal, und zwar im Jahr 2000, wies der S&P 500 zwölf Monate nach dem niedrigsten Wert aus der Zinserhöhungsphase mit –4,9% eine negative Entwicklung aus.

25% in zwölf Monaten ist eine tolle Performance, sagen Sie zu Recht. Doch auch das relativiert sich. Die Märkte setzen schon vor dem Zinsgipfel zur Erholung an. Im Durchschnitt machen Sie bis dahin 7,1% gut. Dann bleiben ja immer noch fast 18%, werfen Sie ein. Auch das stimmt. Doch gegenüber dem Markttief vom vergangenen Herbst hat der S&P 500 bereits rund 28% zugelegt. Streng genommen wäre das Kurssteigerungspotenzial also bereits vollständig ausgeschöpft.

Noch mehr möglich

Das sind natürlich nur Zahlenspiele. Ich denke, dass im US-Markt schon einiges vorweggenommen wurde. Dennoch kann ich mir ein weiteres Plus von 10% oder mehr in den kommenden zwölf Monaten vorstellen. In Europa und der Schweiz, wo der Anstieg bisher deutlich geringer ausgefallen ist, sollte etwas mehr möglich sein.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

