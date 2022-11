Oft sieht man genau das, was man gerne sehen möchte. Die Aktienmärkte, allen voran der immer noch richtungsweisende US-Markt, waren im Oktober in Hochform. Der S&P-500-Index hat satte 8% zugelegt. Da liegt es auf der Hand, dass man nach Gründen sucht, warum das nun die lange herbeigesehnte Umkehr des Marktes ist.

Notenbanken und Abschlüsse

Einfach zusammengefasst stützen sich die Bullen einerseits auf die Notenbanken, allen voran das Fed, andererseits auf die jüngsten Abschlüsse, die besser ausgefallen sind als prognostiziert. Fangen wir bei der US-Notenbank an. Klar ist, dass sie diese Woche die Leitzinsen ein weiteres Mal um 75 Basispunkte hinaufsetzen wird. Das ist per se keine gute Nachricht für Aktien, ist in den Kursen aber bereits eingepreist. Die Anleger setzen darauf, dass das Fed zumindest andeutet, die Zinsen danach nur noch wenig zu erhöhen. So sollen die Auswirkungen einer Rezession so gering wie möglich gehalten werden.

Ich rechne zwar damit, dass die US-Notenbank Anhaltspunkte für eine Verlangsamung geben wird. Doch sie wird sich hüten, glasklare Signale zu senden. Dazu ist das Umfeld viel zu fragil.

Doch wie geht es den Unternehmen? Das ist im Endeffekt die wohl entscheidende Frage. Ja, aus dem S&P-500-Index haben bisher 71% die Gewinnerwartungen übertroffen. Im Prinzip eine stolze Zahl. Wäre da nicht die ewig zu optimistische Haltung der Analysten.

Vorsichtig bleiben

Im Fünfjahresschnitt haben jeweils 77% der Unternehmen einen Gewinn über den Erwartungen ausgewiesen. Das relativiert die 71% aus dem laufenden Quartal. Kein Grund zum Überschwang also. In Europa sieht es insgesamt zwar etwas besser aus. Doch das reicht noch nicht, um einen neuen Bullenmarkt auszurufen. Ich bleibe vorsichtig.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London.

