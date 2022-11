Grossbank im Umbruch – Aktionär Harris stützt Umgang der CS mit Governance-Fragen Der Grossaktionär der Credit Suisse bescheinigt der Bank einen richtigen Umgang mit vergangenen Interessenkonflikten.

Der Eingang zum Credit-Suisse-Hauptsitz am Paradeplatz in Zürich. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Credit Suisse-Grossaktionär Harris Associates hat sich in der Frage des Umgangs mit möglichen Interessenkonflikten von Verwaltungsratsmitgliedern hinter die Bank gestellt. «Wir glauben, dass sie mit Situationen, in denen es zu Konflikten kam, richtig umgegangen sind», erklärte der stellvertretende Harris-Vorsitzende David Herro gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor hatten Anleger die Rolle, die die damaligen Verwaltungsräte Michael Klein und Blythe Masters bei Entscheidungen in Zusammenhang mit dem Konzernumbau gespielt hatten, in Frage gestellt.

REUTERS

