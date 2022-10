Analyse zur Kapitalerhöhung – Aktionäre von Meyer Burger schwanken zwischen Optimismus und Sarkasmus Meyer Burger holt sich mit der nächsten Kapitalerhöhung bis zu 250 Mio. Fr. Trotz ungewissen Aussichten war die Zustimmung an der ausserordentlichen Generalversammlung gross. Sylviane Chassot

Immer wieder ein Spektakel: Generalversammlung von Meyer Burger in Thun. Ein Aktionär legt seine Forderungen und Ansichten dar. Bild: Sylviane Chassot

Comedy steht im Kongresszentrum in Thun erst am Samstagabend wieder auf dem Programm. Dennoch war das Publikum im voll besetzten Saal zeitweise schon am Freitagmorgen amüsiert. Anlass war die ausserordentliche Generalversammlung von Meyer Burger. Traktandum: wieder einmal eine Kapitalerhöhung. Für die Aktionäre das Solarunternehmens war es also eigentlich keine heitere Angelegenheit, denn auch nach der neusten Kapitalspritze von 250 Mio. Fr. bleibt unklar, wann Meyer Burger damit die Gewinnzone erreichen wird. Geschweige denn, wann die Aktionäre eine Dividende bekommen.