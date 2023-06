Persönliche Kritik – Aktivistischer Investor fordert Absetzung des Glencore-CEO Der Investor Bluebell ist vor allem unzufrieden damit, dass der Rohstoffkonzern statt auf Nachhaltigkeit immer noch stark auf Kohle setzt.

Glencore-CEO Gary Nagle wird vom Investor Bluebell Capital Partners persönlich kritisiert. Bild: Jose Cendon/Bloomberg

Der Rohstoffkonzern Glencore erhält Druck vom aktivistischen Investor Bluebell Capital Partners. In einem Brief an Verwaltungsratspräsident Kalidas Madhavpeddi fordert er die Absetzung von CEO Gary Nagle.

Bluebell zeigt sich in dem Brief entsetzt über die dilettantische Art und Weise, wie gewisse Initiativen beim Rohstoffkonzern vorangetrieben würden. Es drohe deswegen die Vernichtung von Aktionärswert.

Unzufrieden ist Bluebell insbesondere damit, dass Glencore weiterhin stark auf Kohle setze – statt vermehrt auf Nachhaltigkeit. Nagle habe diesbezüglich auch die abnehmende Zustimmung zum Klimabericht nicht erkannt und sei auch bei der angepeilten Teck-Übernahme falsch vorgegangen. Zudem sei der Verkauf des Agrar-Joint-Ventures Viterra zu völlig unbefriedigenden Bedingungen über die Bühne gegangen.

«Nach zwei Jahren haben wir einfach das Vertrauen in Herrn Nagle verloren», schlussfolgert der Brief. Es sei an der Zeit, extern einen neuen CEO zu suchen.

AWP

