Ab Anfang 2023 erhältlich – Alcon lanciert neue Kontaktlinse Der Augenheilkundespezialist bringt eine neue wiederverwendbare Kontaktlinse auf den Markt. Die Total30 soll bei Patienten mit Hornhautverkrümmung eingesetzt werden.

Die Kontaktlinse ist speziell für Menschen konzipiert, die an Astigmatismus leiden, einer Hornhautverkrümmung. Bild: Getty Images

Alcon bringt eine neue Kontaktlinse auf den Markt. Der auf Augenheilkunde spezialisierte Konzern plant laut einer Mitteilung vom Donnerstag die Markteinführung der Linse Total30. Diese sei speziell für Menschen konzipiert, die an Astigmatismus leiden, einer Hornhautverkrümmung.



Es handelt sich den Angaben zufolge um die erste wiederverwendbare Kontaktlinse mit Water Gradient-Material für astigmatische Kontaktlinsenträger. Diese litten beim Tragen von Linsen eher unter einer Trockenheit der Augen. Astigmatismus, auch Hornhautverkrümmung oder Stabsichtigkeit genannt, ist quasi ein Brechungsfehler des Auges: Ein Lichtpunkt erscheint auf der Netzhaut stabförmig und wird verzerrt dargestellt.



Der Markt für wiederverwendbare Linsen, die Astigmatismus korrigierten, belaufe sich derzeit auf 1,2 Mrd. $, Tendenz steigend, hiess es in der Mitteilung weiter. Da immer mehr Patienten mit Stabsichtigkeit wiederverwendbare Kontaktlinsen trügen, böte die Verfügbarkeit von Total30 dem Konzern die Möglichkeit, Marktanteile zu gewinnen.



Die neue Linse wird ab Anfang 2023 in den USA und Europa auf breiter Front erhältlich sein und im Laufe des Jahres auf weiteren Märkte lanciert.

AWP

