Mit den Zahlen hat Alcon die Erwartungen von Analysten für Umsatz und Gewinn erfüllt. Bild: Martial Trezzini/Keystone

Ersteinschätzung von Arno Schmocker um 7.40 Uhr

Alcon ist weiterhin im Schuss. Wie im Startquartal steigerte der auf die Behandlung von Augenkrankheiten spezialisierte Konzern Umsatz und Gewinn mit zweistelligen Prozentraten, teilweise gestützt durch den Zukauf neuer Produkte im Pharmabereich. In der Berichtswährung sieht die Performance weniger gut aus, die Umrechnung in Dollar lastete erneut auf den Resultaten. So ist die operative Marge im ersten Halbjahr in Lokalwährung 2 Prozentpunkte auf gut 21,5% gestiegen statt nur auf 20,3%.