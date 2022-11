In den Monaten Juli bis September rückten die Verkäufe um 1,9% auf 2,12 Mrd. vor, wie Alcon am späten Dienstagabend mitgeteilt hat. Bild: Martial Trezzini/Keystone

Ersteinschätzung von Arno Schmocker um 7.35 Uhr

Alcon ist immer noch gut unterwegs. Das organische Wachstum von 9% lag erneut über dem Markt und schwächte sich gegenüber dem Vorquartal nur leicht ab. Dies in einem «sehr herausfordernden Umfeld», wie CEO David Endicott in der Mitteilung festhält. Wie schon in den Vorquartalen schnitt die Division Surgical (Augenoperationen) besser ab als Vision Care (Kontaktlinsen, Pflegeprodukte). Die operative Gewinnkraft in der Berichtswährung Dollar nahm ab im dritten Jahresabschnitt, doch war dies wiederum negativen Währungseffekten geschuldet. Mit gleichen Währungsverhältnissen wie im Vorjahr hätte Alcon nach neun Monaten eine Betriebsgewinnmarge von mehr als 20% und somit nahezu den Zielwert für 2023 erreicht. Um die Zusatzbelastung durch Kosteninflation, Beschaffungsprobleme etc. aufzufangen, weitet der Augenheilkonzern das 2019 begonnene Programm zur Effizienzsteigerung aus. Mit einmaligen Kosten von 125 Mio. $ sollen ab Ende 2023 zusätzliche 100 Mio. $ pro Jahr eingespart werden. Die Jahresprognose für das organische Wachstum wurde eher erhöht, während die Bandbreite der restlichen Zielwerte – wegen des starken Dollars ­– eher nach unten angepasst wurde.