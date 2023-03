Alcon hat den Hauptsitz in einem neuen Hochhaus in Genf. Die Wurzeln liegen aber im US-Bundesstaat Texas. Bild: Martial Trezzini/Keystone

Investorentage dienen dazu, ein Unternehmen über die Jahre zu betrachten, Zwischenbilanz zu ziehen und daraus Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Nach dem Gang an die Börse im April 2019 hat Alcon am Donnerstag in den USA den zweiten Kapitalmarkttag abgehalten. Der Leistungsausweis überzeugt und hat die vor vier Jahren geweckten Erwartungen übertroffen.