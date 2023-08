Analyse zu den Halbjahreszahlen – Alcon weiss zu gefallen Der Augenspezialist wächst in Lokalwährung weiterhin mit zweistelliger Prozentrate und wird profitabler. Im zweiten Semester schwächt sich der belastende Dollareffekt ab. Arno Schmocker

Alcon verfügt in der Behandlung von Augenleiden über fast acht Jahrzehnte Erfahrung. Bild: Dimitri Vervitsiotis/Stone RF/Getty Images

«Alcon baut allmählich Momentum auf», lautete der Titel vor eineinhalb Jahren an dieser Stelle. Und so ist es eingetreten. Wie im Startabschnitt 2023 ist das auf Augenbehandlung ausgerichtete Unternehmen auch im jüngsten Quartal mit zweistelliger Prozentrate gewachsen, nach einem Plus von 9% im Vorjahreszeitraum.