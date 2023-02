Die frühere Novartis-Tochter ist im Schlussabschnitt etwas langsamer gewachsen als in den Quartalen zuvor. Bild: Martial Trezzini/Keystone

Ersteinschätzung von Arno Schmocker um 7.30 Uhr

Alcon hat 2022 die im Jahresverlauf nach unten korrigierte Prognose erfüllt. Sowohl auf Umsatz- wie auf Gewinnmargenebene wurde das obere Ende der im November kommunizierten Bandbreite erreicht. Der gegenüber vielen Währungen stärkere Dollar verhüllte die Fortschritte des Augenheilkonzerns und kostete etwa 5 Prozentpunkte Umsatz und 2 Prozentpunkte operative Marge. Mit 11% organischem Wachstum war die Leistung aus eigener Kraft mit derjenigen von Konkurrenten wie The CooperCompanies (+11%, per Ende Oktober) und Carl Zeiss Meditec (+13%, per Ende September) vergleichbar. Aus dem 4% höheren Gewinn je Aktie wird eine leicht höhere Dividende ausgezahlt, was eine im Medizintechniksektor nicht unüblich niedrige Rendite von 0,3% ergibt. Die Prognose für 2023 ist ambitioniert, aber im Mittelwert etwa den Erwartungen der Finanzanalysten entsprechend. Mit 7% Umsatzplus organisch würde Alcon erneut über dem Marktdurchschnitt von 4 bis 5% wachsen. Die Betriebsgewinnmarge auf Stufe Ebit müsste 20% erreichen, für den Gewinn je Aktie wird eine Steigerung von 16 bis 20% vorausgesagt. Helfen wird, dass der negative Währungseffekt sowie Inflation und Lieferkettenprobleme im Jahresverlauf abnehmen sollten. Zu den Mittelfristzielen bis 2025 äusserte sich das Management nicht, voraussichtlich Ende März am Investorentag.