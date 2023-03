Chinesische Online-Aktien – Alibabas Reset gibt Chinas Tech-Titeln neuen Auftrieb Der von Jack Ma gegründete Konzern erscheint nun besonders attraktiv. Aber auch für den Riesen Tencent gibt es gute Argumente. Alexander Trentin Shanghai

Hauptsitz von Alibaba in der Stadt Hangzhou: Das Unternehmen will sich aufspalten. Bild: Qilai Shen/Bloomberg

Ein Fototermin mit Symbolkraft: Jack Ma ist wieder da. Der 58-jährige Gründer der Online-Plattform Alibaba besuchte eine Schule in seiner Heimatstadt Hangzhou. Es ist der erste Besuch in Festlandchina nach mehr als einem Jahr. Ma war bei der kommunistischen Führung in Peking in Ungnade gefallen. In den vergangenen Monaten hatte er seine Zeit in Japan verbracht. Nun scheint er rehabilitiert zu sein. Auch für Alibaba – mit einer Marktkapitalisierung von 250 Mrd. $ drittgrösster Titel Chinas – scheinen bessere Zeiten anzubrechen.