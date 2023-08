Der Chart des Tages – Alles nur die Bewertungsexpansion Die Kursrally des Leitindex S&P 500 ist einzig der Ausweitung des KGV zu verdanken. Sylvia Walter

Die Performance von Aktien lässt sich in zwei Bestandteile herunterbrechen: die Entwicklung des Bewertungsmasses, allen voran in das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV, Price-Earnings Ratio, P/E Ratio, blaue Balken) und in das Wachstum des Gewinns pro Aktie (Earnings per Share, EPS, rote Balken). Basieren diese Kennzahlen auf den Gewinnschätzungen für die folgenden zwölf Monate, dann nennt man diese Verhältniszahlen vorausschauend oder «forward looking» (Forward P/E).

Die stattliche Rally des S&P 500 seit Jahresbeginn ist einzig und allein auf die Ausweitung des Bewertungsmasses, des KGV, zurückzuführen, wie die Analysten von Gavekal Research in einer Beitragsrechnung ermittelten. In der Grafik ist leicht zu erkennen, dass der Leitindex die stolze Kursavance von annähernd 20% dem starken Anstieg des geschätzten KGV zu verdanken hat. Die Gewinnerwartungen in Form des Forward EPS belasten die Performance hingegen.

Diese hohe Bewertung schränkt das Kurspotenzial des Aktienmarktes ein und macht ihn anfällig für Korrekturen. Anleger müssen von zunehmender Liquidität im Markt ausgehen, um auf eine weitere Ausdehnung des KGV zu setzen. Das scheint derzeit jedoch fraglich. Das Geldmengenwachstum (M3) in den USA ist im Vorjahresvergleich negativ, die Kreditvergabe der Banken ist eher restriktiv. Unternehmen müssen vielmehr nachhaltig die Gewinne steigern können, um den Aktienkurs auch langfristig anzutreiben.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

Fehler gefunden?Jetzt melden.