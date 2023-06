Global sinkende Inflationsraten – Allgemeine Teuerung auf dem Rückzug Die Wende ist geschafft, selbst wenn die Kerninflation hartnäckig hoch bleibt. In der Schweiz dürfte die Teuerung bald unter 2% fallen. Sylvia Walter

Auch ohne Schlussverkauf wird die gemessene Inflation in den Sommermonaten weiter fallen. Bild: Kenny Williamson/Getty Images

Die Notenbanker dieser Welt haben alles daran gesetzt, um das Inflationsgespenst wieder von der Bildfläche verschwinden zu lassen – und haben dabei ganz bewusst in Kauf genommen, durch die entschlossene Erhöhung der Leitzinsen auch eine Rezession auszulösen. Jetzt scheint ihnen das vielerorts in den Industrieländern gelungen zu sein: Die Inflationswende hat bereits im vergangenen Jahr stattgefunden. Und in Teilen Europas hat eine technische Rezession eingesetzt – das Bruttoinlandprodukt ist bereits zwei Quartale in Folge geschrumpft.