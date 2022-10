Neues im Bankgeschäft – Alpian drängt in Lücke digitaler Privatbanken Die Neobank berät Kunden via Videocalls in der eigenen App. Simone Stern

Die Botschaft der Marketingkampagne mit Zwillingen soll zeigen, wie individuell Menschen sind. Bild zVg

«Andere Privatbanken verkaufen Dir einen Sportwagen, wenn Du eigentlich einen SUV willst. Wir geben den Kunden das, was sie brauchen», sagt Schuyler Weiss, CEO der digitalen Privatbank Alpian, zu FuW. Mit dieser Strategie will er die Kundschaft langfristig betreuen. Denn was Alpian von anderen Privatbanken laut Weiss abhebt, ist nicht das Offensichtliche: die digitale App, über die alle Transaktionen stattfinden. Den Fokus lege er auf die Zufriedenheit der Kunden – kosten tut dies pro Quartal 90 Fr. plus 75 Basispunkte jährlich für Management Fees auf den Investments.