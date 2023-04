Jahreszahlen – Alpine Select in den roten Zahlen Die Beteiligungsgesellschaft hat im vergangenen Jahr einen hohen Verlust erwirtschaftet. Trotzdem wird eine Dividende in Höhe von 1 Fr. je Aktie vorgeschlagen.

Im Vorjahr hatte Alpine Select noch einen Gewinn von 24 Mio. Fr. erzielt. Bild: Getty Images/Rafael Wiedenmeier

Der Verwaltungsrat der Beteiligungsgesellschaft Alpine Select wird der kommenden Generalversammlung die Ausschüttung einer zum Vorjahr unveränderten Dividende von 1.00 Fr. je ausstehender Namenaktie vorschlagen. Das teilte das Unternehmen am Montagabend mit.



Dabei muss die Gesellschaft fürs vergangene Jahr einen hohen Verlust von 30 Mio. Fr. ausweisen, dies nach einem Gewinn im Jahr davor von 24 Mio. Bereits Mitte Februar hatte Alpine Select angekündigt, dass ein Verlust von 29,1 Mio. Fr. erwartet wird.



2022 sei sowohl für Aktien- wie auch Bond-Besitzer ein schwieriges Anlagejahr gewesen, heisst es am Montag weiter. Das habe auch im Portfolio von Alpine Select Spuren hinterlassen. Die Rendite sei mit 15,4% negativ gewesen und der Innere Wert (NAV) per Jahresende auf 11.77 Fr. von 14.88 Fr. je Aktie abgerutscht.

AWP

