Die Säulen des römischen Kapitols in der in Marokko gelegenen Ausgrabungsstätte Volubilis. Bild: Stefan Cristian Cioata/Getty Images

Marokko ist bekannt für seine weiten Sandstrände und Surfparadiese im Süden und natürlich für die Königsstädte im nördlichen Teil des Landes. Dort, in der Nähe von Fez und Meknès, können Interessierte eine ganz andere Seite des muslimischen Königreichs besichtigen. Am Fusse des Atlasgebirges liegt die Stadt Volubilis.

Sie ist die wichtigste römische Ausgrabungsstätte des Landes, und seit die südlichen Mittelmeeranrainer wie Libyen und Algerien politisch und wirtschaftlich destabilisiert sind, auch eines der einzigen Zeugnisse des antiken Roms in Nordafrika, die heute problemlos zu besichtigen sind.

Die rund dreissig Kilometer lange Fahrt von Meknès dauert in der Regel deutlich über eine Stunde. Sie führt über kurvenreiche schmale Strassen, auf denen sich überladene Lastwagen im Schritttempo vorwärtsquälen, waghalsige SUV-Lenker gefährliche Überholmanöver riskieren, um die Fahrzeit zu verkürzen, und man stets nach Menschen, Eseln und Ziegen Ausschau halten muss, die einen Teil des knappen Asphalts für sich beanspruchen.

Die Anreise liefert zugleich einen Eindruck von einer der wichtigsten wirtschaftlichen Ressourcen der damaligen Zeit. Überall stehen Olivenbäume. Die Herstellung von Olivenöl war in der Spätantike eine der wichtigsten Einnahmenquellen der Region. Die andere war Weizen. Von ihm ist heute nichts mehr zu sehen.

Vom Export- zum Importland

Vom ersten bis zum dritten Jahrhundert wurde beides aus Volubilis in das kaiserliche Rom exportiert. Die riesige fruchtbare Ebene zwischen dem Riffgebirge und dem mittleren Atlas, die durch die Abholzung der Wälder auf das Äusserste ausgedehnt wurde, diente dem von den Römern kontrollierten Getreideanbau. Nordmarokko wurde vor allem aus diesem Grund zur afrikanischen Provinz Mauretania Tingitana, dem südwestlichsten Aussenposten des damaligen Weltreichs.

Aus dem gleichen Grund annektierte Frankreich Marokko 1911. Das französische Protektorat diente in den folgenden vier Jahrzehnten bis 1956 vor allem als sichere Quelle für den Getreidebedarf der Kolonialisten. In den Sechzigerjahren war das unabhängige Marokko dann Selbstversorger. Inzwischen reicht die heimische Produktion nicht mehr und das begehrte Getreide muss aus dem Ausland importiert werden, bis 2022 vorwiegend aus Russland und der Ukraine. Nicht nur der Krieg in Osteuropa hat zu schweren Versorgungsschwierigkeiten geführt. Der Klimawandel schmälert die Ressourcen zusätzlich. Vergangenes Jahr wurde Marokko von einer dramatischen Dürre heimgesucht, die zu hohen Ernteausfällen führte.

Gegen die steigenden Weizenpreise ging die Regierung mit Preisdeckeln für Mehl und andere Konsumprodukte sowie mit Subventionen vor. Marokko ist inzwischen der grösste Importeur von Weizen aus der Europäischen Union. Das meiste Getreide kauft das Land aus Frankreich ein.

Triumphbogen aus der Antike

In ihrer Blütezeit zählte Volubilis etwa 20’000 Einwohner. Heute befindet sich die antike Ausgrabungsstätte unter Denkmalschutz und wird von der Unesco auf der Liste des Weltkulturerbes geführt. Ein Eintrittsticket ist Pflicht und reichlich Wasser dringend erforderlich für einen Besuch. Die Sonne brennt das ganze Jahr über. Schatten sucht man vergebens.

Gleich beim Eintritt erinnern die Fundamente zahlreicher Ölmühlen an den ehemaligen Produktionsstandort. Der Weg führt vorbei an öffentlichen Einrichtungen, die in keiner römischen Ansiedlung fehlen durften: eine Basilika, ein Forum und die Reste des Kapitols, Jupitertempel, Bäder. Alles, ausser einem Theater.

Ein römisches Wohnhaus mit Mosaikboden in Volubilis. Bild: Claudia Cooper/Getty Images

Herzstück damals wie heute ist die Hauptstrasse: Decumanus Maximus. An ihrem südwestlichen Ende steht ein Triumphbogen, der im Jahr 217 n. Chr. zu Ehren des damaligen Kaisers Caracalla vollendet wurde. Jahrhundertelang lagen die Einzelteile verstreut am Boden. 1933 wurden sie zusammengetragen und das Monument erneut errichtet.

Entlang des Decumanus reihen sich zahlreiche Wohnhäuser, die zum Teil noch Mosaikböden aufweisen. Am nordöstlichen Ende befindet sich das Tangertor, wo die Reste einer römischen Strasse zu sehen sind, die Volubilis mit Marokkos damals wie heute wichtigstem Hafen verband: die 250 Kilometer entfernte Stadt Tanger, wo der Atlantik und das Mittelmeer aufeinandertreffen.

