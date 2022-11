Porträt Barbara Lambert – «Als Frau wirst du ganz genau beobachtet» Die vierfache Verwaltungsrätin ist konvertierte Befürworterin der Frauenquote. Simone Stern

Barbara Lambert ist Verwaltungsrätin der Deutschen Börse, von UBS Schweiz, Implenia und Synlab. Bild: ZVG

Barbara Lambert sitzt im Verwaltungsrat der Deutschen Börse, von UBS Schweiz, Implenia und Synlab. Obwohl «sitzt» definitiv das falsche Verb ist, denn Passivität kann man der gebürtigen Deutschen nicht zuschreiben. Sie sieht ihre Position in den Verwaltungsräten als aktive Tätigkeit, kein Kaffeekränzchen.

Apropos Kaffee: Als junge Prüfungsleiterin bei Arthur Andersen, der amerikanischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die 2002 im Zusammenhang mit dem Enron-Skandal zugrunde ging, verwechselte ein Kunde Lambert mit einer Assistentin. Er bestellte bei ihr einen Kaffee, den sie ohne Widerrede holte. Als am Ende des Gesprächs dem Kunden sein Fauxpas bewusst wurde, entschuldigte er sich ausführlich. Daraus ergab sich, laut Lambert, eine der besten Kundenbeziehungen ihrer gesamten Karriere.

Erfahrungen wie diese nimmt Lambert mit einer Prise Humor, dennoch haben sie ihr früh gezeigt, dass sie sich als Frau in männerdominierten Branchen besonders beweisen musste. «Als eine der wenigen Frauen musst du immer 100% bringen, 70 oder 80% reichen nicht. Du wirst ganz genau beobachtet», sagt sie.

Um mehr Frauen in der Arbeitswelt zu fördern, ist Lambert eine konvertierte Quotenbefürworterin: «Es kann nicht sein, dass über die Hälfte der Universitätsabsolventen Frauen sind und wir für Führungspositionen nicht mindestens 30% qualifizierte Frauen finden. Wenn wir die nordischen Länder anschauen, sehen wir, es funktioniert.»

Dass Lambert ihre Meinung zur Quote geändert hat, stützt ihre Aussage, wonach ihr Lebensmotto sei, immer neugierig zu bleiben und Neues zu lernen. Nach zwanzig Jahren als Wirtschaftsprüferin, «im fatalen Alter von Mitte vierzig», habe sie sich gefragt, was sie im Leben eigentlich noch wolle. So kam es zum Wechsel zur Privatbank Pictet. Wobei sie in diesem «sehr schweizerischen Betrieb» als «schon sehr dynamisch» wahrgenommen wurde. Sie habe eine sehr gute Zeit bei der Genfer Bank gehabt, wo sie zu Risikoverantwortlichen aufstieg.

Nach zehn Jahren in einer exekutiven Funktion bei Pictet kam dann der Entscheid, in ihre derzeitige Board-Karriere zu wechseln. Neben ihrer Vorbildfunktion ist Lambert das Coaching von Mitarbeiterinnen wichtig, um Frauen zu ermutigen, beruflich hohe Ziele anzustreben. Denn die Einsamkeit an der Spitze als erfolgreiche Frau hat sie selbst erlebt.

Da die systematischen Hürden wie unausgeglichene Elternzeit für Frauen in der Schweiz, im Vergleich zu Deutschland, beträchtlich seien, sei es hier besonders wichtig, ein gutes Netzwerk aufzubauen und auch mit Familienplanung beruflich nicht zu viele Jahre abwesend zu sein.

Darüber hinaus ist Lamberts wichtigster Tipp einer, der simpel klingt: «Man muss gut sein.» Was das genau heisst? «Sich weiterbilden und trotz Hürden nicht aufgeben – einen gewissen Panzer aufbauen.»

