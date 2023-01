Harry der Fahnenflüchtige wirft ein Buch auf den Markt: eine Schmähschrift gegen die Seinen. Des Prinzen Jeremiade ist Altpapier, der Windsors verlorener Sohn verdiente das Adelsprädikat «Seine Irrelevanz». Sein Vater hingegen nicht: Charles III. wird am 6. Mai gekrönt. So aus der Zeit gefallen derlei Prunk auch scheinen mag – ohne König kein Vereinigtes Königreich, ohne K kein UK.

Noch im 19. Jahrhundert war in Europa Monarchie die Regel und Republik die Ausnahme. Nach dem Wiener Kongress von 1815, der den Kontinent postnapoleonisch restaurierte, fand sich auf der Landkarte just eine Nicht-Monarchie: die Schweiz. Damals waren die Eidgenossen exotisch, nicht die Fürsten.

In Frankreich sassen wieder Bourbonen auf dem Thron, im Deutschen Bund dominierte das Königreich Preussen. Es gab in deutschen Landen daneben stattliche Königreiche wie Hannover und Bayern ebenso wie putzige Duodezfürstentümer.

Gekrönte Häupter rundum

Im Norden grenzte die Schweiz ans Grossherzogtum Baden, im Süden ans Königreich Sardinien-Piemont und ans Königreich Lombardo-Venetien, das wiederum zum östlichen Nachbarn zählte, zum Kaisertum Österreich (das ferner die böhmische und die ungarische Krone hielt) – Italien gab’s politisch so wenig wie Deutschland. Der seinerzeit noch weitläufige Kirchenstaat war sogar eine weltliche wie zugleich geistliche Monarchie.

«1848 waren die Eidgenossen exotisch, nicht die Fürsten.»

Im Osten des Kontinents hatte sich das russische Zarenreich breitgemacht, in Grenzen, die etwa Putins pubertären Fantastereien entsprechen dürften: Finnland (als Grossherzogtum) gehörte dazu, das Baltikum, der grösste Teil Polens, die Moldau, die Ukraine sowieso. Dem Sultan schliesslich unterstand der Balkan, von Bosnien bis Bukarest, von den Karpaten bis Kreta.

Das war zugleich die Zeit der lateinamerikanischen Unabhängigkeitskriege: Eine Kolonie nach der andern löste sich von der spanischen Krone. Republik, das hiess Rebellion, wie London schon vor der napoleonischen Ära in Nordamerika erfahren hatte. Den jungen Übersee-Republiken, von den USA bis nach Argentinien, haftete aus der Sicht der europäischen Höfe etwas Illegitimes an.

Neue Kronen in Brasilien und Belgien

Brasilien, Portugals riesige Besitzung, löste sich seinerzeit auch vom Mutterland – und doch nicht. In den 1820er Jahren wurde es als Kaiserreich Brasilien unabhängig, unter Pedro I., einem Spross des portugiesischen Herrscherhauses Bragança: Was zählte, war die Dynastie. Erst 1889 wurde Brasilien zur Republik.

Als sich die südlichen Provinzen der Vereinigten Niederlande 1830 vom Hause Oranien-Nassau lösten, bestellten die Belgier Leopold von Sachsen-Coburg-Saalfeld zu ihrem ersten König (auch so ein Prinz, der sich in London langweilte). Leopold vermählte sich dann politisch, mit Louise d’Orléans aus dem französischen Königshaus. So gelangte der neue Staat zu europäischer Salonfähigkeit.

Die Wiener Arrangements vermochten das Ancien Régime nicht zu revitalisieren. Das zeigten die Aufstände von 1830 und 1848. Dieses Jahr ist für die moderne Schweiz historisch das wichtigste: Damals wurde, nachdem General Dufour Ende 1847 den Sonderbund besiegt hatte, die nach US-Vorbild gestaltete Bundesverfassung angenommen; die Schweiz wandelte sich zum vom Staatenbund zum Bundesstaat. Die hohen Herrschaften rundum beäugten den Fremdkörper im Herzen des Kontinents mit Argwohn.

Napoleon III., der republikanische Kaiser

Frankreich wurde 1848 zwar wieder Republik, doch just unter dem diktatorischen Prince-Président Louis-Napoléon Bonaparte, einem im Thurgau aufgewachsenen Neffen des Feldherrn. Er liess sich 1852 per Plebiszit als Kaiser bestätigen. Nicht mehr Gott segnete den Souverän, sondern das Volk.

Welche Ironie der Geschichte, dass die Französische Revolution, die eine Republik aufgerichtet und einen gesalbten König geköpft hatte (Ludwig XVI., 1793), in eine Monarchie mündete, in die Selbstkrönung des Parvenüs Napoleon zum Kaiser. Doch die mittelalterliche Mystik des Gottesgnadentums war mit dieser Usurpation verpufft.

Der Epigone, Napoleon III., herrschte bis 1870, bis zur Niederlage gegen die Preussen. Ihr Kanzler Bismarck liess damals im Spiegelsaal von Versailles (ein tölpelhafter Affront) seinen König Wilhelm zum deutschen Kaiser proklamieren. Frankreich dagegen wurde endgültig zur Republik.

Deutscher Adelsexport auf den Balkan

Die reaktionären Grossmächte sorgten dafür, die aus dem zerbröselnden osmanischen Balkan heranwachsenden Nationalstaaten gegen das republikanische Virus zu impfen. Dem neu entstandenen Griechenland schickten sie 1832 einen Wittelsbacher Fürsten, auf ihn folgte das Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Der letzte König in Athen war der dieser Tage verstorbene Konstantin II.; 1974 erst schaffte das griechische Volk die Monarchie ab (in Italien übrigens hatte die Casa di Savoia den Duce nur bis 1946 überlebt). In Rumänien nahmen Hohenzollern-Sigmaringen Platz, die 1947 gehen mussten.

In Bulgarien wurden seinerzeit Sachsen-Coburg-Gotha auf den neuen Zarenthron berufen (der deutsche Adelsexport wäre ein Thema für sich). Deren letzter, Simeon II., musste 1946 fliehen, noch als Minderjähriger. Er kehrte nach dem Ende des Kommunismus nach Sofia zurück und war von 20021 bis 2005 Ministerpräsident, als Bürger Simeon Sakskoburggotski. Doch die Heilshoffnungen in den Blaublüter erfüllten sich nicht.

Am Vorabend des Ersten Weltkriegs hätte in Europa niemand erwartet, dass vier Jahre später vier grosse Dynastien gestürzt sein würden: Habsburger, Hohenzollern, Romanow und Osman. Die Epoche der Monarchien war damit im Wesentlichen vorüber. Um Krieg oder Frieden gekrönter Häupter willen geht es seitdem nicht mehr.

Nachspiel in Madrid

Politisch bedeutsam war später noch die Rentrée einer Monarchie: Nach dem Tod des spanischen Diktators Franco 1975 übernahm als designierter Nachfolger Juan Carlos de Borbón die Staatsmacht. Als König war er der Garant des demokratischen Wandels im Lande – eine historische Leistung.

Die verbliebenen konstitutionellen Erbmonarchien in Europa von heute sind nicht weniger demokratisch als die Republiken, doch glanzvoller als die mit ihren auf Zeit gewählten, meist biederen Staatschefs. Auf der «grünen Wiese» würden Monarchien nicht mehr eingerichtet, doch da und dort, etwa in Belgien oder im Vereinigten Königreich, sind sie für den nationalen Zusammenhalt wichtig.

Hat die Schweiz heute mit Nachbarländern Differenzen, dann sind das lauter Republiken, es stellt sich keine Systemfrage. Nicht etwa wie noch 1856, als es wegen des Kantons Neuenburg, der kurioserweise zugleich ein preussisches Fürstentum war, fast zum Krieg mit Berlin gekommen wäre.

Übrigens: rundum lauter Republiken? Nein! Das Fürstenhaus Liechtenstein ist so vital wie eh und je.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.