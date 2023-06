Aufgefallen in New York – Als würde der Central Park brennen Schwere Waldbrände in Kanada hüllen die Metropole am Hudson in toxischen Dunst. Für die New Yorker ist es ein Zeichen dafür, dass der Klimawandel auch an ihnen nicht vorbeigeht. Valentin Ade , New York

Der orangene Feinstaub beschränkt die Sicht derart, dass Flüge nach New York City zeitweise ausgesetzt worden sind: im Bild die George-Washington-Brücke, die Manhattan mit New Jersey verbindet. Bild: Seth Wenig/AP Photo/Keystone

In New York herrscht diese Woche Ausnahmezustand, der verdächtig an die Pandemie erinnert. Veranstaltungen, wie das Baseballspiel der Yankees, sind abgesagt. Schüler werden wieder von zu Hause aus fernunterrichtet. New Yorks Bürgermeister Eric Adams spricht von einem «nie dagewesenen Ereignis in unserer Stadt» und appelliert an die Bewohner, sich wenn möglich in Innenräumen aufzuhalten.

Die Fenster sollen geschlossen bleiben, und sollte man sich doch draussen aufhalten müssen, sollte die Maske – wie einst in der Pandemie – der ständige Begleiter sein. Besonders verletzliche Bevölkerungsgruppen wie Kinder, Senioren oder Menschen mit Atem- oder Herz-Kreislauf-Beschwerden sollen gar nicht erst auf die Strasse.

Nein, es handelt sich hier nicht um eine neue Covid-Variante, die über die Metropole am Hudson hereingebrochen ist. Etwas anderes liegt in der Luft: Feinstaub, der den ganzen Himmel in orangenen Dunst hüllt und selbst zur Mittagszeit den Horizont verdunkelt. Der New Yorker Inlandflughafen La Guardia hat am Mittwoch kurzzeitig alle Flüge gestrichen, weil die Sicht einen sicheren Verkehr nicht mehr zugelassen hat.

Das Atmen fällt schwer

Laut der Schweizer Website IQAir, die Echtzeitinfos zur Luftqualität auf der ganzen Welt liefert, ist New York diese Woche die Stadt mit der schlechtesten Atemluft des Planeten – mit weitem Abstand. Die Grenze, die die Weltgesundheitsorganisation als zumutbar bezeichnet, ist um ein Vielfaches überschritten. Bei längerem Aufenthalt im Freien fällt das Atmen schwer. Der Feinstaub stammt allerdings nicht vom Verkehr oder von der heimischen Industrie. Er ist ein Gruss vom nördlichen Nachbarn.

In der kanadischen Grenzprovinz Quebec wüten derzeit schwere Waldbrände. Mit über 400 Brandherden ist das Ganze selbst vom Weltraum aus zu sehen. Der Wind trägt den toxischen Rauch über Tausende Meilen hinweg und hüllt den gesamten amerikanischen Nordosten, wo über 100 Mio. Menschen leben, ein. So riecht die Luft in New York, als würde der Central Park in Flammen stehen.

Ein Klassenzimmer in der Kleinstadt Pelham nördlich von New York City. Die Behörden raten dringend, Fenster geschlossen zu halten und wenn immer möglich nicht nach draussen zu gehen. Bild: Will Zammit-Miller/AP Photo/Keystone

Man muss schon lange zurückgehen, bis in die Sechzigerjahre, um ähnlich schlechte Luft zu finden. Damals war New York aber auch noch eine richtige Industriestadt, und Umweltauflagen waren um einiges lockerer. Jetzt muss sich die grösste Stadt der USA darauf einstellen, in Zukunft ähnliche Zustände öfters zu durchleben. «Es wird nicht das letzte Mal sein», sagte Bürgermeister Adams, «der Klimawandel verstärkt diese Phänomene.»

Wetter- und Klimaexperten gehen davon aus, dass der amerikanische Nordosten immer heisser und trockener wird, was die Waldbrandgefahr erhöht. Kanada ist in diesem Jahr drauf und dran, den schlimmsten Start der Waldbrandsaison seit Beginn der Aufzeichnung zu erleben. Bisher sind rund 10 Mio. Hektar in Flammen aufgegangen, fünfzehnmal mehr als im Durchschnitt des vergangenen Jahrzehnts. Zehntausende Menschen sind evakuiert worden. Den ganzen Sommer über dürften Brände wüten und je nach Wind grosse Regionen mit Rauch eindecken.

Long-Feinstaub

In den USA kennt man diese Zustände – allerdings von der Westküste. Dort steckt Kalifornien, der grösste Bundesstaat des Landes, seit rund zwanzig Jahren in einer Megadürre. Waldbrände löschen hier jährlich weite Landstriche aus und hüllen die Grossstädte an der Küste in die erwähnten orangenen Feinstaubwolken. Teile Südkaliforniens, so warnen Klimaforscher, könnten bis zur Mitte des Jahrhunderts praktisch unbewohnbar werden.

Gemäss einer aktuellen Studie einer Gruppe amerikanischer und chinesischer Wissenschaftler, publiziert in der Fachzeitschrift «Science of the Total Environment», werden die Waldbrände in den USA in Zukunft jährlich Schäden von 36 Mrd. $ anrichten. Die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit scheinen noch verheerender. Australien bietet hier einen düsteren Blick in die Zukunft.

Die Skyline von Manhattan von einer der Fähren nach Staten Island aus gesehen. Rauch von schwersten Waldbränden in Kanada wird vom Wind Hunderte Meilen über den ganzen amerikanischen Nordosten getragen und hüllt auch die Metropole am Hudson ein. Bild: Yuki Iwamura/AP Photo/Keystone

2019 erlebte das Land Jahrhundertwaldbrände. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg, die mit Medizinern, Wissenschaftlern, Klimaexperten und Eltern gesprochen hat, leiden Kinder, die damals in Australien geboren wurden oder noch sehr jung waren, bis heute überdurchschnittlich an chronischen Atemwegbeschwerden. Auch das erinnert nicht nur in New York an die Coronapandemie.

Valentin Ade ist US-Korrespondent von «Finanz und Wirtschaft». Von New York aus berichtet er über Unternehmen, Märkte und Politik der grössten Volkswirtschaft der Welt. Vor FuW arbeitete der studierte Ökonom im Wirtschaftsressort der «Basler Zeitung» und als Lokaljournalist bei der «Badischen Zeitung» in Rheinfelden. Mehr Infos @valle85

