Gustavo Möller-Hergt – hier an einer Bilanzmedienkonferenz von Also im Jahr 2018. Bild: Urs Flueeler/Keystone

Einschätzung von Thorsten Riedl um 8.45 Uhr

Überraschend kommt die Nachricht nicht: Nach zwölf Jahren an der Spitze übergibt Also-CEO Gustavo Möller-Hergt 2024 «in jüngere Hände». Der Manager, geboren in Peru, hat den IT-Distributor geformt und in die Cloud geführt. Die Märkte, in denen Also sich bewegt, sind schwierig, das Unternehmen feierte dennoch regelmässig Erfolge – die grösstenteils auf das straffe Management von Möller-Hergt zurückzuführen sind. Es wird spannend zu sehen, wer ihn als CEO beerben kann.