Analyse zu den Jahreszahlen – Also manövriert durch die Krise Der IT-Spezialist kann den Umsatz leicht ausbauen, die Profitabilität stark. Doch der Ausblick verunsichert. Thorsten Riedl

Das Logo von IT-Spezialist Also am Hauptsitz in Emmen. Ein Umsatzschub wie während der Pandemie ist 2022 ausgeblieben. Bild: Urs Flueeler/Keystone

Die Sonderkonjunktur durch die Coronapandemie ist vorüber für den IT-Spezialisten Also. Vergangenes Jahr ist es dem Unternehmen unter CEO Gustavo Möller-Hergt in einem schwierigen IT-Markt aber gelungen, den Umsatz auszubauen. Die Profitabilität lag über den Erwartungen. Der Grund: «Die Firma entwickelt sich», sagte Möller-Hergt im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft». «Wir reduzieren laufend unsere Kosten.» Der Ausblick indes fiel ernüchternd aus. Die Aktien verloren am Dienstag.



Grösster Bereich für das Innerschweizer Unternehmen blieb auch 2022 das Segment Supply, in dem Also Waren vom Hersteller zum Händler oder gleich zum Verbraucher liefert. Der Umsatzanteil von Supply ist auf 65% gesunken, fünf Prozentpunkte weniger als noch beim Halbjahresabschluss. Der Umsatz im Supply-Geschäft fiel 5% auf 8,1 Mrd. €.