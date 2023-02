Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet Also mit einem Ebitda zwischen 265 und 305 Mio. €. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Das Wachstum für den IT-Spezialisten Also flacht sich ab: Der Umsatz hat im vergangenen Jahr deutlich langsamer zugelegt als noch im Vorjahr. Dennoch übertrifft das Unternehmen die Erwartungen der Analysten und bestätigt die Mittelfristziele. Aktionäre profitieren von einer höheren Dividende, zum elften Mal in Folge. Der Fokus auf die Cloud zahlt sich aus: Das starke Wachstum im Servicegeschäft kann den Einbruch in der Sparte Supply teils kompensieren. In den vergangenen zwölf Monaten haben die Also-Aktien ein Fünftel verloren. Der Abschluss zeigt, dass das Management unter CEO Gustavo Möller-Hergt auch in schwereren Zeiten Wert auf Effizienz und Profitabilität legt. Dieser Kurs dürfte sich im Aufschwung überproportional auszahlen.



