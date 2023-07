Sparmassnahmen – Also will Kosten weiter optimieren Um Kosten und eingesetztes Kapital zu sparen, führt der IT-Grosshändler weitere Massnahmen ein.

Der IT-Grosshändler Also treibt seine Optimierung weiter voran. Die Prozesse sollen weiter verbessert und damit Kosten und eingesetztes Kapital verringert werden.



Als Teil der Massnahmen sollen 2024 auslaufende Verträge für eines der deutschen Lager sowie ein Bürogebäude nicht verlängert werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Belieferung der Kunden solle über andere deutsche Standorte sowie aus benachbarten europäischen Staaten erfolgen. Zwei kleinere Office-Objekte würden die Einführung eines zeitgemässen und flexiblen Nutzungskonzepts erlauben, so Also.

