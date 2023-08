Alternativer Börsenplatz – Wie Banken die Berner Börse kleinhalten Der Börsenbetreiber BX Swiss hegt ambitionierte Wachstumspläne. Um die Sichtbarkeit des Angebots ist es jedoch nach wie vor schlecht bestellt. Und das, obschon Anleger theoretisch zu günstigeren Tarifen handeln könnten. Miriam Kappeler

Auch Kunden von angeschlossenen Banken müssen für den Handel über die BX Swiss ihre Orders oftmals noch telefonisch erledigen. Bild: Tay Jnr/Getty Images

Nur wenige Anleger haben den zweiten Schweizer Handelsplatz auf dem Schirm. Neben der Hauptbörse SIX, auf die der Löwenanteil der Handelsaktivität mit hierzulande kotierten Aktien entfällt, und der zur SIX gehörenden Plattform SDX, die ebenfalls über eine Börsenlizenz verfügt, gibt es in der Schweiz noch eine weitere regulierte Börse: die ehemalige Berner Börse, die seit der Übernahme durch die Börse Stuttgart Ende 2017 den neuen Namen BX Swiss trägt.