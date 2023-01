Der Ausblick 2023 wird erst am 15. Februar publiziert. Symbolbild: Westend61/Getty Images

Einschätzung von Alexander Saheb um 7.25 Uhr

Aluflexpack sorgt für Freude und kündigt an, die eigenen Prognosen für Umsatz und bereinigten Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda 2022 zu übertreffen. Das reflektiert die offenbar ungebrochen starke Dynamik, mit der sie ihre Verpackungen in diversen Branchen verkaufen kann. Somit darf man annehmen, dass auch der Reingewinn im Gesamtjahr eine ansehnliche Zunahme erfahren wird, nachdem er im ersten Halbjahr 2022 noch rückläufig war. Es bleibt zu hoffen, dass das Unternehmen das erfreulich positive Momentum mit ins Jahr 2023 nehmen kann. Darauf kommt es für Anleger letztlich an, doch der Ausblick 2023 wird erst am 15. Februar enthüllt.