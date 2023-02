Die Gewinnzahlen sollen am 23. März veröffentlicht werden. Bild: Andrey Rudakov/Bloomberg/Getty Images

Einschätzung von Alexander Saheb um 7 Uhr

Aluflexpack legt stolze Wachstumszahlen vor, die primär beim Umsatz beeindrucken. Das zeigt die solide Positionierung des Unternehmens und den Verkaufserfolg in den bearbeiteten Marktsegmenten. Auch der bereinigte Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda wird die bisherigen Prognosen übertreffen. Allerdings sind bereinigte Zahlen letztlich nicht ausgewiesene Ergebnisse und deshalb in ihrer Aussagekraft begrenzt. Am Ende zählt aber die effektive Profitabilität. Das vollständige Zahlenset publiziert das Unternehmen am 23. März. Dann kommt auch der Ausblick 2023, der den Aktien durchaus Auftrieb geben könnte – wenn denn mal echte Gewinne sprudeln und nicht nur der Umsatz wächst.