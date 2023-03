Auf eine Dividende müssen die Aktionäre erneut verzichten. Bild: ZVG/Aluflexpack

Ersteinschätzung von Alexander Saheb um 7.30 Uhr

Das Zahlenset 2022 des Verpackungsunternehmens enthält Licht und Schatten. Die Produkte verkauften sich sehr gut, doch höhere Produktionskosten frassen einen Teil der erfreulichen Entwicklung auf und führten zu einer geringeren Verdienstmarge. Das ist heutzutage kein Wunder, denn über das Phänomen höherer Rohstoff- oder Transportkosten klagen alle Industrieunternehmen. Was bei Aluflexpack den Jahresabschluss aber leider verhagelt, sind die hohen Verluste aus Hedginggeschäften für den Aluminiumpreis und Währungen. Dadurch bleibt nur noch ein kleiner Reingewinn übrig, der die Analystenerwartungen weit verfehlt. Das Gute daran ist, dass es im laufenden Jahr ganz anders ausgehen könnte. Insgesamt legt das Unternehmen also ein erfreuliches, weil wachstumsgeprägtes Zahlenset vor. Im laufenden Jahr dürfte sich das auch in einem höheren Reingewinn niederschlagen. Kurzfristig dürften die Ergebnisse den Aktienkurs belasten, auf längere Sicht geben sie ihm Unterstützung. Lesen Sie die ausführliche Analyse um ca. 15 Uhr.