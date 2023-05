Quartalszahlen – Aluflexpack mit deutlichem Umsatzplus Der Verpackungsspezialist setzt im ersten Quartal mehr um und bestätigt den Ausblick fürs laufende Gesamtjahr.

Aluflexpack hat die Verkäufe im ersten Quartal 2023 deutlich gesteigert. Vor diesem Hintergrund bestätigte das Unternehmen auch die Guidance für das laufende Gesamtjahr.



Der Umsatz stieg in der Berichtsperiode im Vergleich zum Vorjahr um 29% auf 99,2 Mio. €, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Bereinigt um Konsolidierungseffekte durch den Kauf der türkischen Teko liegt das Umsatzplus immer noch bei 20,4%.



Mit seinen Umsatzzahlen hat Aluflexpack die Erwartungen der Analysten von ZKB und Berenberg übertroffen. Diese hatten jeweils einen Umsatz von 96 Mio. Fr. prognostiziert.



Das Wachstum sei vor allem durch eine robuste Geschäftsentwicklung in den Endmärkten Süsswaren, Pharmazeutika, Sonstige Lebensmittel und Milchprodukte gestützt worden, heisst es weiter. Da Konsumenten bei den Ausgaben zurückhaltender waren, hätten die Kunden von Aluflexpack zudem verstärkt auf Eigenmarken zurückgegriffen. Diese Veränderung habe das Unternehmen mit seinem Produktportfolio gut abdecken können.



Aufgrund des guten Starts in das Jahr bestätigte das Unternehmen den im Februar kommunizierten Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Demnach rechnet Aluflexpack für 2023 weiterhin mit einem Nettoumsatz zwischen 390 und 430 Mio. € und einem um Sondereffekte bereinigten Betriebsgewinn (Ebitda) zwischen 50 bis 55 Mio. €.



