Videospiel-Industrie – Am Cloud Gaming wollen viele verdienen Für Games braucht es keine hochgerüstete Hardware mehr. Von Amazon über Microsoft zu Also und Logitech haben einige den neuen Markt entdeckt. Manche werden scheitern. Thorsten Riedl

So sieht der Xbox Game Pass auf dem Smartphone aus. Hunderte von Spielen lassen sich so im Abo spielen. Foto: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Der Jugendliche in der Bahn blickt gebannt auf sein Mobilgerät. Er spielt «Fifa 23» übers Netz mit Freunden, ein beliebtes Fussballspiel. Doch während die Kollegen zu Hause vor Spielekonsole oder Computer hängen, reicht für den Reisenden das Smartphone. Willkommen in der Zukunft des Gaming: Ein internetfähiges Gerät genügt, um die neuesten Spiele zu zocken. Möglich wird das durch Cloud Gaming: ein Wachstumstrend, an dem viele grosse, internationale Player, aber auch heimische Anbieter wie Logitech und Also partizipieren wollen.