Einfach anlegen – Am Franken hängt, zum Franken drängt doch alles – und es lohnt sich Kleinanleger und Pensionskassen haben auffallend oft Schweizer Aktien im Portfolio. Das konterkariert zwar die Portfoliotheorie, ist in der Praxis aber sinnvoll. Alexander Saheb

Die Industrieroboter von ABB sorgen für eine gute Performance – bei der Abfüllung von Emmi-Drinks und beim Aktienkurs des Industriekonzernes. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der starke Franken arbeitet für Anleger, die ihr Geld in heimischer Währung investieren. Das zeigt der Blick in die Vergangenheit. Sowohl der deutsche als auch der europäische Aktienmarkt sind für Frankenanleger kaum noch attraktiv, wenn die Rendite aus in Euro denominierten Wertpapieren anschliessend in Franken umgerechnet wird. Sowohl die starke Entwicklung des deutschen Dax wie auch die des Euro Stoxx 50 schmelzen in Franken regelrecht dahin. Der Vergleichbarkeit halber zeigt die entsprechende Grafik drei ausschüttende Exchange Traded Funds.