Aktie im Blickpunkt – Amazon-Aktien im Ausverkauf Ein trüber Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft und enttäuschende Quartalszahlen schicken die Titel auf Talfahrt. Lea Schüpfer

Amazon-Aktien eröffnen am Freitag 10% schwächer. Bild: Brent Lewin/Bloomberg

Kurseinbruch bei Amazon: Nach Veröffentlichung der Quartalsergebnisse büssen die Anteilsscheine des Online-Händlers am Donnerstag im nachbörslichen US-Geschäft um mehr als 19% ein – so stark wie zuletzt vor gut sechzehn Jahren. Bis zur Eröffnung am Freitag erholten sich die Titel leicht.