Folgen der US-Bankenkrise – Amerika fürchtet die Kreditklemme Die Krise kleiner und mittlerer Banken erhöht die Rezessionsgefahr in den USA. Die Kreditzuflüsse begannen bereits Ende 2022 langsamer als das BIP zu wachsen – ein Warnsignal. André Kühnlenz

Die Silicon Valley Bank hatte seit der Pandemie einen enormen Zufluss an neuen Kundengeldern. Werden die Einlagen jedoch wieder in Massen abgezogen, werden Institute vorsichtiger bei der Kreditvergabe. Bild: Sophie Park/Bloomberg

In den Vereinigten Staaten breitet sich eine grosse Sorge aus: Mit der Krise der Regionalbanken droht die Kreditvergabe zu schrumpfen, was die Wirtschaft abwürgen könnte. Der prominenteste Warnruf kam am vergangenen Mittwoch vom Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, auf der Pressekonferenz nach der Zinssitzung.