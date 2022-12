Der amerikanische Inflation Reduction Act (IRA) verspricht die grössten je von den USA vorgesehenen Investitionen im Kampf gegen den Klimawandel. Man könnte also meinen, dass die EU dieses Gesetz begrüssen würde. Doch während die EU-Politiker Amerikas verstärktes Bekenntnis zur ökologischen Wende zweifellos zu schätzen wissen, hegen sie gewichtige – und legitime – Bedenken gegen das Gesetz.

Der IRA sieht für das nächste Jahrzehnt «grüne» Subventionen in Höhe von 385 Mrd. $ vor, die durch Steuererhöhungen und Einsparungen von 750 Mrd. $ mehr als gegenfinanziert sind. Während dies für die USA beträchtlich ist, beträgt der jährliche Gesamtbetrag – weniger als 40 Mrd. $ – nicht einmal die Hälfte dessen, was die EU-Länder allein für erneuerbare Energien ausgeben (2021: 80 Mrd. € bzw. 84,5 Mrd. $). Dies sind etwa 0,5% des BIP der EU, gegenüber prognostizierten 0,2% des US-BIP.

Doch die Grössenordnung der Ausgaben ist nicht die Hauptsorge der EU den IRA betreffend. Das wahre Problem ist, dass die USA damit als erste grosse Volkswirtschaft Subventionen für erneuerbare Energien ausdrücklich an Vorgaben zur Nutzung inländischer Komponenten knüpfen. Dies ist mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) eindeutig nicht vereinbar. Sie verbieten die Diskriminierung von Produkten auf Basis des Herkunftslandes. Die EU-Politiker fürchten, dass die IRA-Bestimmungen über inländische Komponenten die europäische Industrie behindern werden.

Faktisch 15% Einfuhrzoll auf E-Autos…

Der IRA enthält ein breites Spektrum an Bestimmungen, doch die Bedenken der Europäer betreffen weitgehend eine relativ kleine davon: den Clean Vehicle Credit. Amerikanische Konsumenten, die ein neues Elektrofahrzeug kaufen, haben laut dem Gesetz Anspruch auf eine Steuergutschrift von bis zu 7500 $; der IRA stellt hierfür über zehn Jahre hinweg 50 Mrd. $ bereit.

«Eine Branche, deren Entwicklung auf dem Schutz vor ausländischer Konkurrenz beruht, wird kaum jemals wettbewerbsfähig werden.»

Was die EU und auch andere Autoproduzenten wie Südkorea wurmt, ist, dass die Gutschrift nur für in Nordamerika (einschliesslich Kanadas oder Mexikos) montierte Autos gilt. Für ein 50’000 $ teures Auto stellt die Verweigerung einer Subvention von 7500 $ faktisch einen gepfefferten Einfuhrzoll von 15% auf Importe von ausserhalb Nordamerikas dar.

Doch die EU sollte sich nicht zu sehr über den Clean Vehicle Credit des IRA beschweren. Schliesslich verhängt sie selbst 10% Zoll auf alle Importautos (aber nur 2,7% auf Batterien). Die sonstigen Bestimmungen des IRA – etwa, dass die Batterie des Autos keine wichtigen Elemente ausländischer Entities of Concern enthalten soll – sind für US-Verbündete nicht besonders relevant, da sich diese Bestimmungen im Wesentlichen gegen China richten.

…und 25% auf Technik erneuerbarer Energie

Mengenmässig viel wichtiger sind ohnehin die den Sektor der erneuerbaren Energien betreffenden Subventionen. Hier liegen die Ausgaben bei 250 Mrd. $. Wer hier in Neuanlagen investiert, kann eine Subvention in Höhe von 30% der Gesamtinvestition erhalten – oder 3 US-Cent pro produzierte Kilowattstunde. Auch wenn 3 Cent/kWh wenig erscheinen mögen, sind es fast 40% des durchschnittlichen US-Grosshandelspreises für Strom (7,8 Cent).

Doch es gibt noch andere Vorteile, die nur bei Nutzung lokaler Materialien in Anspruch genommen werden können. Wenn aller Stahl, alles Eisen und mindestens 40% der Fertigungswaren, die in einer neuen Anlage verwendet werden, in den USA produziert sind, werden die Subventionen auf 40% der Gesamtinvestition oder 3,3 Cent/kWh erhöht. Das entspricht der Verhängung eines Einfuhrzolls von 25%, weil im Inland produzierte Produkte um diesen Betrag teurer sein können, ohne dass dem Investor dadurch ein Kostennachteil erwächst.

Die im IRA enthaltenen impliziten Zölle dürften ebenso wenig neue, fortschrittliche Fertigungskapazitäten in den USA hervorbringen wie die expliziten Zölle etwa gleicher Grössenordnung, die die USA bereits gegen Stahlimporte und chinesische Warenimporte verhängt haben. Weil Windräder und Sonnenkollektoren reife Technologien sind, ist dadurch kein bleibender Pioniervorteil zu erwarten. Die EU hat dies auf die harte Tour gelernt, als ihre heimische Solarindustrie – das Produkt grosszügiger Subventionen vor einem Jahrzehnt – kostenmässig nicht mit den asiatischen und insbesondere den chinesischen Unternehmen mithalten konnte.

Gar nicht alles finanzierbar

Etwas Ähnliches dürfte in den USA passieren. Eine Branche, deren Entwicklung auf dem Schutz vor ausländischer Konkurrenz beruht, wird kaum jemals wettbewerbsfähig werden. Der niedrige Anteil inländischer Vorleistungen, der erforderlich ist, um sich für die zusätzliche US-Subvention zu qualifizieren, zeigt, dass selbst die Befürworter des IRA davon ausgehen, die Investitionen in erneuerbare Energien dürften durch Importe dominiert werden. Darüber hinaus stehen Gelder, die genutzt werden, um Teile für die amerikanische Erneuerbare-Energien-Branche zu liefern, dann anderswo nicht zur Verfügung. Es ist daher unwahrscheinlich, dass der IRA den US-Fertigungssektor erfolgreich wiederbeleben wird.

Womöglich können die USA nicht einmal alle vom IRA versprochenen Subventionen finanzieren. Nach Einschätzung einer Studie werden die Investitionen in erneuerbare Energien (überwiegend Sonne und Wind) bis 2024 auf 180 Mrd. $ wachsen und 2032 – in dem Jahr, in dem der IRA auslaufen soll – 380 Mrd. $ erreichen. Das ist eine Gesamtinvestition in Höhe von mehr als 5 Bio. während des kommenden Jahrzehnts.

Die durch den IRA vorgesehenen 250 Mrd. $ für erneuerbare Energien würden lediglich ausreichen, um eine Subvention von 40% auf weniger als 700 Mrd. $ an Investitionen abzudecken. Die USA dürften daher in die Fussstapfen der EU treten, indem die Regierung die Subventionen kürzt, wenn die Kosten zu hoch werden.

Gefahr für Amerikas Führungsrolle

Letztlich bietet der IRA grosszügige Anreize für erneuerbare Energien und einen erheblichen Schutz für inländische Vorleistungen. Doch Amerikas europäischen und sonstigen Partnern wäre womöglich am besten damit gedient, ihre Kritik der unfairen Subventionen für nordamerikanische Autoproduzenten zu mässigen und sich auf die Chancen zu konzentrieren, die ihnen ein Markt von 5 Bio. $ für Investitionen in erneuerbare Energien bietet. Schliesslich werden der ausländischen Konkurrenz die meisten dieser Chancen weiterhin offenstehen.

Die US-Politiker jedoch sollten ihren Ansatz kritischer betrachten. Der Schutz inländischer Fertigungsinteressen wird mit höheren Kosten einhergehen, was die ökologische Wende verlangsamen könnte. Er könnte zudem beträchtliche politische Folgen haben. Durch Missachtung der WTO-Regeln, an deren Abfassung die USA als «wohlwollender Hegemon» beteiligt waren, könnte der IRA der letzte Sargnagel der weltweiten wirtschaftlichen Führungsrolle Amerikas sein.

Daher sollte die EU Amerikas Beispiel nicht folgen. China, dessen Wirtschaftssystem es ermöglicht, eine formelle Einhaltung der Regeln mit einem Labyrinth indirekter Subventionen und anderer Mechanismen zur Begünstigung inländischer Unternehmen zu kombinieren, ist in Handelsfragen für Länder weltweit keine glaubwürdige Alternative zu den USA. Die EU jedoch ist es. Sie sollte ihre Anstrengungen verstärken, die WTO zu verteidigen – nicht um die eigene Industrie zu begünstigen, sondern um das Prinzip der Diskriminierungsfreiheit im Welthandel zu bekräftigen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.