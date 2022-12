Konjunktur USA – Amerikaner wieder weniger spendabel Die Ausgaben im November stiegen um magere 0,1% im Vergleich zum Vormonat. Experten rechneten zuvor mit einem Plus von 0,2%.

Trotz der leicht abebbenden Inflation zeigen sich die US-Verbraucher weniger spendabel als zuletzt. Sie steigerten ihre Ausgaben im November nur um magere 0,1% zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem Plus von 0,2% gerechnet, nach einem Zuwachs von revidiert 0,9% im Oktober. Die Verbraucher bilden mit ihren Ausgaben das Rückgrat der US-Wirtschaft.

Die Teuerungsrate ging zuletzt fünf Mal in Folge zurück und lag im November bei 7,1%. Doch der noch immer relativ hohe Preisdruck schmälert die Kaufkraft der Menschen. Ein Inflationsmass, das die US-Notenbank Fed besonders beobachtet, sind die persönlichen Ausgaben der Konsumenten. Dabei bleiben Nahrungsmittel- und Energiekosten ausgeklammert, die stark schwanken. Wie von Experten erwartet, fiel dieser sogenannte PCE-Kernindex im November auf eine Jahresteuerungsrate von 4,7%. Im Oktober waren es 5,0%.

Die US-Notenbank Fed hat jüngst ihr Zinserhöhungstempo gedrosselt, sieht sich im Kampf gegen die Inflation aber längst noch nicht am Ziel. Sie hob den Leitzins vorige Woche um einen halben Prozentpunkt an – auf die neue Spanne von 4,25 bis 4,5%. Zuvor hatte sie vier Mal in Folge noch grössere Zinsschritte gemacht – um jeweils 0,75 Prozentpunkte. Fed-Chef Jerome Powell signalisierte, dass weitere Erhöhungen nötig werden dürften: «Wir werden Kurs halten, bis die Arbeit erledigt ist.»

Industrie mit kräftigem Auftragsminus

Die US-Industrie hat im November überraschend wenig Aufträge eingesammelt. Die Bestellungen für langlebige Gebrauchsgüter wie Flugzeuge und Maschinen fielen um 2,1% zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten nur mit einem Minus von 0,6% gerechnet, nachdem es im Oktober ein Plus von revidiert 0,7% gegeben hatte.

